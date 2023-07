Funpark Hornstein bietet Action für alle Generationen

Der Bereich zwischen Kindergarten, Friedhof und Schlossruine ist für die Hornsteiner Naherholungs- und Freizeitgebiet Nummer eins. Das gesamte Areal wurde aufgewertet: Der „Funpark Hornstein“ am Schlossberg wird im Endausbau sechs Anlagen umfassen und bietet Action für alle Generationen.

„Wir vereinen zahlreiche Trendsportanlagen zum neuen Funpark für alle Altersgruppen. Neu entstanden hier ein Beachvolleyballplatz, ein Pumptrack, ein Skatepark, ein Flowtrail, ein Calisthenic Park und ein Familienklettersteig“, erklärt Bürgermeister Christoph Wolf stolz ajuf das Mega-Projekt.

Bei der Ideensammlung und Konzeptionierung setzte man auch auf die Einbindung der Hornsteiner Jugend, nachdem diese die Hauptzielgruppe des neuen Funparks ist. Mit einer Kombination aus anfängerfreundlichen und anspruchsvolleren Elementen werden alle Altersgruppen angesprochen.

Einzigartig in der Region wird den Plänen nach der Familienklettersteig am Schlossberg. Mit zwei unterschiedlichen Routen, verbunden durch eine Seilbrücke und in direkter Nähe zu Burgruine, Sonnberg-Wanderweg und in Kombination mit den anderen fünf Trendsportanlagen könnte der Klettersteig wohl auch über Hornstein hinaus zum Besuchermagneten werden.

„Das Vorhaben war eines meiner Herzensprojekte“, schildert der Bürgermeister, selbst passionierter Skater. Zur Eröffnung wurden unterschiedliche Turniere und Contests abgehalten.

Durch die Einbettung zwischen Tennisplatz, Spielplatz und Funcourt kann man auf diesem Gebiet die unterschiedlichsten Sportarten ausüben, so Wolf: „Ich lade alle ein sich selbst ein Bild von unserem wunderschönen Spielplatz zu machen und die ein oder andere Sportart selbst auszuprobieren.“

Der große Funpark findet bereits jetzt großen Anklang: „Die Eröffnung war hervorragend besucht, ich gratuliere allen Contest-Teilnehmern zu den gezeigten Leistungen. Bereits vor der offiziellen Eröffnung wurde das Gelände gut genutzt, was mich besonders freut“, sagt Bürgermeister Christoph Wolf, der seine Freizeit mit der Familie selbst gerne auf dem Areal verbringt.

Insgesamt umfasst der Funpark aktuell Flowtrail, Skatebahn, Pumptrack, Beachvolleyballplatz und Funcourt.

