Eindrucksvolle Naturschauspiele, idyllische Weingärten und zahlreiche Sportmöglichkeiten finden Sie in der UNESCO-Welterbe-Region „Fertö – Neusiedler See“.

Und mittendrin liegt die Gemeinde Mörbisch am See. Der Neusiedler See, der westlichste Steppensee Europas, gilt als Exote unter den europäischen Gewässern und prägt nachhaltig die umliegende Landschaft und das Klima: starke Winde, trockene Winter und heiße Sommer.

Die Region rund um den Neusiedler See zählt zu den faszinierendsten Naturräumen Österreichs. Naturführungen, Kräuterwanderungen und Rad-Natur-Touren machen all dies in Mörbisch erlebbar. Mit Naturvermittlerin Ruth Hartmann kann man die eindrucksvolle Tier- und Pflanzenwelt des Sees in und um Mörbisch entdecken, Weißstörchen, Silberreihern und Graugänsen begegnen und etwas über heimische Pflanzen lernen. Bitte geeignete Schuhe, Getränk, Sonnenschutz und Mückenschutz mitbringen!

Gemeinsam Kultur und Regionales genießen

Gerne wird ein Picknickkorb mit regionalen Schmankerln gepackt und in der Mörbischer Natur genossen.

Gäste genießen gerne die weltberühmten Aufführungen der Seefestspiele Mörbisch auf der Seebühne, besuchen hochkarätige Ausstellungen regionaler Künstler, oder wandeln auf historischen Spuren im Mörbischer Ortszentrum. Traditionelle Feste mit stimmungsvollen Konzerten Mörbischer Musikgruppen ergänzen das Angebot. Idyllische Picknickplätze wie das Martinsplatzl oder das Weindenkmal laden zum Verweilen ein.

Berühmt sind auch die Mörbischer Weine: Mörbisch ist offizieller Weinlieferant für den Wiener Opernball. Die edlen Mörbischer Tropfen kann man bei den Winzern verkosten und auch ab Hof kaufen. Ausgewählte Winzer öffnen ab Ende Mai bis Mitte September, jeweils Dienstag und Donnerstag, um 19 Uhr, ihre Keller und bieten kommentierte Weinverkostungen. Weitere Genuss-Erzeugnisse der Mörbischer Bauern sind in der zentral gelegenen „Houfgossnkredeinz“ zu erwerben. Regionaltypisches sowie Außergewöhnliches erkundet man am besten in den zahlreichen Gastronomie- und Heurigen-Betrieben sowie in der gut bestückten und stilvoll geführten Mörbischer Vinothek.

Der Aussichtsturm bietet einen Blick über das Seevorland.

Bereits ab Ostern bietet Mörbisch meist traumhaftes Wetter für Radfahrer, Nordic Walker, Segler und Surfer. Mörbisch am See ist der Knotenpunkt für über 500 Kilometer Radwanderwege. Auf einer Radtour kann man etwa die vielfältige Natur entlang der Grünen Grenze zu Ungarn, wo noch vor 30 Jahren der Eiserne Vorhang war, erkunden – vom Schilfgürtel zum „Tor der Freiheit“. Der Grenzübergang zwischen Mörbisch und Fertőrákos ist frei zu Fuß oder mit dem Fahrrad passierbar. Die Ausweispflicht bleibt jedoch aufrecht, deshalb ist es notwendig, einen gültigen Reisepass oder Personalausweis mitzuführen. Mit den Radfähren können Routen über den See verkürzt werden.

Aber auch vom Pferderücken aus sind Mörbisch und das Seevorland ein Erlebnis.

Ein Bad im Neusiedler See verspricht nicht nur Bewegung und Erfrischung, sondern kann auch Abhilfe bei Hautproblemen und Rheumaleiden schaffen. Die Naturbadeanlage Mörbisch gilt als die gemütlichste unter den umliegenden Seegemeinden. Sie wurde an einer Stelle errichtet, an der aufgrund einer natürlichen Strömung die Wassertiefe unbegrenztes Schwimmvergnügen ermöglicht.

Erlebniswelt Seebad Mörbisch

Das Familienerlebnisbad garantiert ebenso viel Spaß im Nass wie die Naturbadeanlage mit Badeinsel im Neusiedler See.

Wer Ruhe und Erholung sucht, genießt den See bei einer Schiffsrundfahrt, oder entspannt auf den Liegewiesen unter Schatten spendenden Bäumen. Besondere Momente können auch auf der einzigen Badeinsel am Neusiedler See erlebt werden.

Wer es ganz bequem möchte, hat die Möglichkeit, vor Ort Relax-Liegen und Sonnenschirme auszuleihen.

Bei Genuss und Kulinarik kann man im Strandhaus Mörbisch, dem neugestalteten See-Restaurant, dem stressigen Alltag entfliehen. Eis und Getränke aus dem Hot-Spot-Shop, ein Snack aus dem Imbiss, oder einfach durchatmen, zurücklehnen und Seeluft schnuppern auf der Seeterrasse, der Strandbar direkt am Ufer.

Badespaß für die gesamte Familie garantiert das solarbeheizte Familienerlebnisbad. Groß und Klein tummeln sich im Erlebnisbecken mit Wasserrutsche und Wildwasserströmungskanal. Die Kleinsten genießen im Babybecken und im einzigartigen Wasserspielplatz nasse Abwechslung. Sportbegeisterte finden ihren Spaß auf den Beachvolleyballplätzen, dem Minigolfplatz oder auch beim Wassersport. Segel-, Elektro- oder Tretboote, Surfbretter oder Kanus können direkt am Seegelände ausgeliehen werden.

Ein Abenteuerspielplatz sorgt dafür, dass es den Kleinen auch außerhalb des Wassers nicht langweilig wird. Hier können sie ihrem Bewegungsdrang und ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Sandburgenbauen im großen Sandspielplatz, Kräftemessen am Klettergerüst oder einfach den feinen Sand durch die Finger rieseln lassen. Spiel und Spaß für alle Gäste sind garantiert!

