Neufeld an der Leitha: Das Paris Pannoniens

Der „Verein Sozialfonds Neufeld – Bürgermeister Michael Lampel“ ist in Zeiten von Krise, Krieg und Inflation besonders gefordert.

Mehr als neun Jahre ist her, als Bürgermeister Michael Lampel anlässlich seines runden Geburtstages verkündete: „Erfüllt mir zu meinem Geburtstag nur einen Wunsch: Spendet all das, was ihr mir gerne schenken würdet. Wir gründen eine karitative Vereinigung, die dann in der Lage ist, innerhalb von Neufeld den Bedürftigen zu helfen.“

Damit fiel der Startschuss für den Verein „Sozialfonds Neufeld – Bgm. Michael Lampel“. In Anbetracht der jetzt schwierigen Zeiten, in denen die Menschen – aktuell aufgrund der Erhöhung der Energie- und Lebensmittelkosten – jeden Cent zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben, ist dieser Sozialfonds unter Obmann Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Häusler, der Neufelder Wurzeln hat, besonders gefordert.

Diese Hilfsorganisation hat in den letzten Jahren vielen Neufelderinnen und Neufeldern rasch und unbürokratisch geholfen, die unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sind, gezielt Hilfestellung zukommen lassen, und das auf vielfältige Art, in direkter finanzieller Art (z.B. Vorfinanzierung von Begräbniskosten, Bezuschussung von erforderlichen Ausgaben) oder materielle Art (z.B. Anschaffung von Pflegebetten, Unterstützung bei der Anschaffung von diversen erforderlichen Hilfsmittel,.. ).

Initiativen für Kinder „besonders wichtig“

Ganz wichtig ist dem rührigen Verein auch die „Hilfe für unsere jüngsten Gemeindemitglieder – für die Kinder“. Gerade dieser Generation wurde in den letzten Jahren vieles ermöglicht, wie z.B. durch gezielte Bezuschussung finanziell nicht so gut ausgestattete Familien mit Kindern, damit diesen Kindern auch die Teilnahme an Projekten bzw. ähnlichen Schulveranstaltungen ermöglicht wird, denen es sonst nicht möglich gewesen wäre daran teilzunehmen.

Die Hilfeleistung durch den Bürgermeister Lampel Sozialfonds ist in Neufeld vielfältig, wobei das Credo ist: „Helfen, rasch und unbürokratisch und zwar genau dort, wo Hilfe am nötigsten ist!“

Spenden von Unternehmen bis Sport-Promis

Damit der Sozialfonds derartige Leistungen auch „stemmen“ kann, gibt es dankenswerterweise auch die Unterstützung von Mitgliederinnen und Mitglieder, den Spenden, vor allem besonders auch finanzielle Großspenden, wie z.B. Firma Sanochemia oder zuletzt die Organisation „GOFUS“ (golfspielende ehemalige Fußballstars, wobei auch ehemalige Ski-Stars inzwischen dabei sind), die eine Spende von Euro 25.000 Euro überreicht hat.