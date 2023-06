Oggau schaut auf Jung und Alt

Die Gemeinde legt Wert auf das Wohlbefinden aller Bevölkerungsgruppen. Vom Umweltschutz, über Info-Veranstaltungen bis zur Unterstätzung des Vereinslebens.

Um den Oggauern möglichst hohe Lebensqualität zu bieten, muss die Gemeinde die Ärmel hochkrämpeln. Das wird auch eifrig getan, gleich in mehreren Bereichen hat sich viel getan.

Photovoltaik-Anlagen auf Dächern der Gemeinde

Die Gemeinde Oggau setzt auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Es gibt bereits bestehende Anlagen am Gemeindeamt und am Feuerwehrhaus, im Jahr 2023 werden am Dach des Kindergartens und des Volksschule-Turnsaals zwei weitere Anlagen gebaut. Alle Anlage haben die Leistung von 10kWp.

Mehr Grün im Ortsbild

Neue Bäume und Sträucher für die Gemeinde: Insgesamt wurden im heurigen Jahr 30 neue Bäume und ebensoviele Sträucher in der Gemeinde gepflanzt. Ein Großteil dieser Bäume wurden in der Margarethengasse gesetzt.

Sicherheit für alle Generationen

Auf Initiative des Postenkommandanten Andreas Lackner (Polizeiinspektion Schützen am Gebirge) werden immer wieder Treffen mit der Bevölkerung und den Vereinen unter dem Motto „Gemeinsam Sicher“ abgehalten. Ein Vortrag fand im Feuerwehrhaus Oggau statt, wo viele Fragen und Themenschwerpunkte wie Internetkriminalität, Betrug etc. besprochen werden konnten. Ein weiterer Schwerpunkt „Gemeinsam Sicher in der Pension“ wurde für die älteren Generation veranstaltet.

Bevölkerung und Vereine finden des öfteren unter dem Motto „Gemeinsam Sicher“ zusammen. Dabei dreht sich alles um Themen wie Online-Betrug, Cyber-Kriminalität und co. Foto: Gemeinde

Naturnahe Action mit dem Wassersportverein

Der Wassersportverein Oggau (WSO) ist unter Obmann Walter Thurner 2021 gegründet worden. Das Ziel des jungen Vereins ist es, Wassersport am faszinierenden Lebensraum Neusiedler See zu betreiben, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen und eine Plattform für Gleichgesinnte in und rund um Oggau zu bieten. Seit der Gründung haben sich circa 45 Mitglieder dem Verein angeschlossen. Der Fokus liegt dabei auf Stand-Up-Paddeln sowie Kajak- und Kanu fahren.