So viel Natur gibt's nur in Breitenbrunn

Zu Pfingsten trafen sich wieder hunderte Radler in Breitenbrunn.

Mehr als 500 RadrennfahrerInnen nahmen am Pfingstsonntag in Breitenbrunn am Neusiedlersee an der Rundfahrt über das Leithagebirge teil. Prächtige Wetterbedingungen, ein schnelles Rennen und sehr knappe Sprintentscheidungen prägten diesen Radmarathon.

„Zugegeben, es ist manchmal schwierig, den Radmarathon zu organisieren, aber wenn ich dann in der Kirschblütenhalle in Breitenbrunn den TeilnehmerInnen in ihren verschwitzten aber zufriedenen Gesichter sehe dann keimt in mir der Wunsch dieses Event nächstes Jahr 19. Mai 2024 (wieder Pfingstsonntag) wieder zu organisieren. Die Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde war wieder hervorragend. Danke an Helferinnen und Helfer“ sagte Edmund Kiss nach dem Rennen.