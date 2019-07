See-Projekt nimmt Form an

Das seit Jahren diskutierte See-Projekt – der Steinbrunner See soll attraktiver und moderner werden – ist nun auf Schiene. Erste Baumaßnahmen konnten auch schon getätigt werden. Die in die Jahre gekommene Seekantine wurde bereits im späten Frühjahr abgerissen.

Food Truck am See statt alter Kantine

„Für das Seeprojekt konnten die Aufträge vergeben werden, so dass nun die Arbeiten größtenteils mit Unternehmern aus der Umgebung fortgesetzt werden können“, stellt Steinbrunns Bürgermeister Thomas Kittelmann (ÖVP) fest und ergänzt: „Gleichzeitig gehen wir an die Überarbeitung des ganzen Seegeländes, das an der einen oder anderen Stelle eine Auffrischung beziehungsweise eine Erneuerung brauchen kann.“

Verkehr nimmt in der Marktgemeinde zu

Da das alte Restaurant bereits abgerissen werden musste, hat die Marktgemeinde Steinbrunn für die Sommersaison 2019 den Heurigenwirt Stefan Jaitz aus dem benachbarten Hornstein mit seinem „Food-Truck“ engagiert, der kurzfristig mit seinem Team die Versorgung der Seebewohner und der Tagesgäste übernommen hat. Dadurch ist eine kulinarische Versorgung am Steinbrunner See den Sommer über garantiert.

BVZ Im Einsatz. Durch Geschwindigkeitsmessgeräte sollen Autofahrer aufs Schnellfahren aufmerksam werden.

Ein Problem, mit dem sich die Gemeinde Steinbrunn konfroniert sieht, ist die Verkehrslast, die auch in Steinbrunn zugenommen hat. Deshalb hat der Gemeinderat zur Verkehrsberuhigung 30er-Zonen beschlossen, die viele Gemeindestraßen betreffen.

„Auch für die meist befahrene Hauptstraße wollen wir vom Bereich Rathaus-Raiffeisenkasse bis zum Gemeinschaftshaus-Kindergarten sowie Bäckerei-Dorfladen verkehrsberuhigende Maßnahmen setzen. Diese sind mit der Landesstraßenverwaltung abzustimmen, doch wir sind zuversichtlich, da das ja auch in anderen Gemeinden schon gut funktioniert“, lässt Bürgermeister Thomas Kittelmann wissen.