Jubiläum: Hilfe für den Nächsten, Freiwilligkeit und vor allem Kameradschaft hat sich die Freiwillige Feuerwehr Trausdorf seit nunmehr 130 Jahren auf ihre Fahnen geheftet.

Die Freiwillige Feuerwehr Trausdorf feiert heuer ihr 130-jähriges Bestehen. Die vergangenen Jahre stehen für Einsatzbereitschaft, Idealismus und vor allem für Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Ortsbevölkerung.

Seit dem Gründungsjahr 1889 hat sich vieles verändert. Wurden einst Brände mit den einfachsten Mitteln, wie einer Handdruckspritze und Löschkübeln bekämpft, rückt man heute mit den besten technischen Geräten aus.

Was sich jedoch seit der Gründungszeit nie geändert hat, ist der Grundsatz der Freiwilligkeit, in kameradschaftlicher Zusammenarbeit dem Nächsten uneigennützig zu helfen. Durch laufende Aus- und Weiterbildungen sowie zahlreiche Schulungen ist die Feuerwehr für jeden Einsatz – ob Brände, Naturkatastrophen oder in Not geratene Mitmenschen – bestens vorbereitet.

Was die Feuerwehr Trausdorf so besonders macht, ist die gute Kameradschaft. Wird Hilfe gebraucht, ist sofort und zu jeder Stunde jemand zur Stelle. Fallen Arbeiten im Feuerwehrhaus an, packen alle gemeinsam mit an. Erwähnenswert ist auch die langjährige Freund- und Kameradschaft zu den umliegenden Wehren und zu unserer Partnerfeuerwehr Crikvenica in Kroatien, die seit mehr als 20 Jahren besteht.