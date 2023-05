Von Action bis Erholung: In Mörbisch die Natur genießen

Die Gemeinde Mörbisch am See liegt mitten in der UNESCO Welterbe-Region „Fertö – Neusiedler See“, direkt am westlichsten Steppensee Europas. Bei Rad-Natur-Touren und Naturführungen lässt sich die faszinierende Flora und Fauna rund um Mörbisch entdecken. Ein besonders mildes Klima mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr, macht die eindrucksvollen Naturschauspiele angenehm erlebbar.

Kaum ein anderer Ort in Österreich bietet ein so abwechslungsreiches und vielfältiges Angebot für Radfahrer. Hier in Mörbisch befindet sich der Knotenpunkt für über 970 km Radwanderwege: Sie können nicht nur die Natur von seiner schönsten und interessantesten Seite erleben, sondern auch das Thema Wein zum Schwerpunkt Ihrer Radtouren machen. Zusätzlich können mit den Radfähren ab Mörbisch Routen über den Neusiedler See auch verkürzt und gleichzeitig um viele weitere Eindrücke bereichert werden.

Dort, wo wir noch vor mehr als 30 Jahren den Eisernen Vorhang vorfanden, hat sich viel verändert. Aus dieser Tabuzone entstand das „Grüne Band“. Schon mal davon gehört?

Auf einer geführten Radtour mit dem Buchautor Wolfgang Bachkönig erfahren Sie mehr über die historischen Ereignisse entlang des Grünen Bandes – von Mörbisch über Fertőrákos, Sopron, Klingenbach, zum „Tor der Freiheit“ und retour nach Mörbisch (Anmeldung erforderlich Tel. +43 2685 8430; nur mit gültigem Reisepass oder Personalausweis).

Spaß – oder doch Ruhe und Erholung am See?

Und wenn man genau hinsieht, und die Ohren spitzt, erhält man einen Blick in die Vielfalt der pannonischen Tier- und Pflanzenwelt.

Die Naturbadeanlage in Mörbisch am See gilt zurecht als gemütlichste unter den umliegenden Seegemeinden. Als einziger Ort am Neusiedler See hat man hier aufgrund einer natürlichen Strömung eine angenehme Wassertiefe und unbegrenztes Schwimmvergnügen.

Sommerliche Erfrischung im See und im Freibad

Ein Bad im Neusiedler See verspricht nicht nur Bewegung und Erfrischung, es kann auch Abhilfe bei Hautproblemen und Rheumaleiden schaffen.

Freibad oder Naturbadeanlage? In Mörbisch am See muss man sich nicht entscheiden. Urlaubsgäste, die Action und Unterhaltung brauchen, kommen im solarbeheizten Familienerlebnisbad mit angeschlossenem Wasserspielplatz sicher auf ihre Kosten.

Entgeltliche Einschaltung

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.