Nach Plänen von Architekt Markus Richter entsteht derzeit in Donnerskirchen an Stelle des ehemaligen Gasthaus Weissenbeck ein Wohnhaus der OSG mit 13 Wohneinheiten in verschiedenen Größen. Der Abriss des alten Gasthauses ist bereits fast abgeschlossen, in Kürze sollen die Bauarbeiten starten, erklärt OSG-Chef Alfred Kollar. Damit werde versucht „möglichst wenig Grünland zu verbauen und stattdessen verbaute Flächen zu nutzen und diese neu zu beleben.“