Cselley Mühle feierte 45er

Zum 45. Geburtstag der Kulturinstitution gaben Geschäftsführerin Eveline Lehner und Mitgründer Hans Bögl einen gemeinsamen Jubiläumsband heraus. Das Buch beschäftigt sich in Anlehnung an Fred Szinovatz mit der Frage: „Was wurde hier eigentlich eröffnet?“ Am Wochenende wurde das Buch in der „Mü“ vorgestellt.