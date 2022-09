Cselley Mühle startet im Oktober wieder durch

Werbung

Mit einem "Warm Up" mit Konzerten und Kabarett feiern die Mario Müller Privatstiftung und Fotograf Lukas Hüller ab Oktober die Wiedereröffnung der Veranstaltungsstätte. Eigentlich hätte das schon im vergangenen Juli passieren sollen, Coronakrise und Ukraine-Krieg verzögerten aber die geplanten Umbauarbeiten.

Den Anfang macht am 8. Oktober Fado-Sängerin Carla Pires, am 15. Oktober spielt Harri Stojka. Kurz vor Halloween feiert die Cselley Mühle am 29. Oktober die "Rocky Horror Csello Show", am 26. November steigt eine 80er- und 90er-Mottoparty. Dazwischen blicken unter anderem Maschek am 25. November auf das Jahr zurück, ehe am 17. Dezember mit einem irischen Konzert Weihnachten gefeiert wird.

Die Mario Müller Privatstiftung hat die Veranstaltungsstätte mit 1. Jänner übernommen und Hüller zum künstlerischen Leiter ernannt. Nun soll sie unter dem Namen "CSELLO. Cselley Mühle Oslip" neu durchstarten.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.