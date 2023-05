Generalsanierte Cselley Mühle wird Anfang Juni offiziell eröffnet

Mit dem zweitägigen „Gib da die Mü“-Festival feiert der neue Eigentümer Mario Müller die Wiedereröffnung der Veranstaltungsstätte, die künftig unter dem Namen „Csello“ firmieren wird. Neben einem Festakt stehen auch Konzerte am Programm.

Neu sind unter anderem die Weinbar und Vinothek „MÜ-Bar“, Akustik, Licht und Stadlbar im Veranstaltungsstadl, das Kellertheater und Mühlhäuser, in denen die Besucher übernachten können. Im „Treadwell's Art Mill-Museum“ wird der britische Galerist Nick Treadwell künftig seine schräge Sammlung an Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen präsentieren.

Der Festakt zur offiziellen Eröffnung findet am Sonntag statt. Am Samstagabend stehen das steirische Duo Tubonika, Singer-Songwriterin Clara Luzia sowie die Bands Banda del Padre und Wladigeroff Brothers auf der Bühne. Der Eintritt ist gratis. Mit der Eröffnungsfeier will die Cselley Mühle wieder neu durchstarten. Bis Jahresende sind noch 18 Veranstaltungen geplant.

(S E R V I C E - www.csello.at)

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.