Siegendorfer Ferdinandus Orden spielte Osterhase

Auch heuer startete der „Ferdinandus Orden 1561“ mit Sitz in Siegendorf wieder eine Osteraktion. Zunächst wurden E-Rohlstuhlfahrer beim Meisterschaftsmatch in Steinbrunn mit Ostersackerln überrascht. „Nach so viel Anstrengung braucht man dann auch etwas Süßes“, waren die Ordensleute überzeugt. Im Anschluss schaute der „Ferdinandus-Osterhase“ auch noch bei der „Pannonischen Tafel“ in Eisenstadt vorbei, auch hier wurden die Schoko-Leckereien freudig entgegengenommen.

