Lakemania 2023 unter dem Motto: „Unser See darf nicht sterben!“

94 Teilnehmer aus Ungarn, Deutschland und aus ganz Österreich sorgten für ein neuen Anmelderekord und legten sich am Pfingstsonntag mächtig in die Ruder. 37 Kilometer lang ist der Rundkurs, der im Ruster Seebad startet und dann über Mörbisch , Illmitz und Podersdorf wieder zurück nach Rust ins Ziel führt. Die Seerettungs-Initiative war trotz gutem Wetter ein abenteuerlicher Ritt durch den wilden Steppensee.

„Wir wissen, mit Kajaks und Ruderbooten alleine werden den See nicht retten, aber jede zusätzliche Aufmerksamkeit für den See hilft dem See. Und damit der ganzen Welt, den in der globalen Klimakrise brauchen wir nicht nur die großen Lösungen, sondern auch die vielen kleinen, regionalen Klima-Projekte vor der sprichwörtlichen Haustüre. Wir sitzen alle im selben Boot, wir leben alle auf dem selben Planeten Erde. Da müssen wir alle die berühmte Extra-Meile machen!“ so das Lakemania-Komitee Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt.

