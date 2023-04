Nach gerichtlicher Schließung: Wirtshaus Zillingtal sucht Pächter

Wenig trifft eine Gemeinde so schmerzlich, wie wenn das Dorfwirtshaus zusperren muss. So geschehen in Zillingtal, wo sich die Probleme schon länger ziehen. Vor zwei Wochen war nun endgültig Schluss - und zwar wegen eines Schließungsbescheids des Gerichts. Nun steht die Gemeinde von einem Tag auf den nächsten ohne Wirtshaus da.

Schon länger habe man beim Dorfwirtshaus Bauchweh, erklärt Bürgermeisterin Eva Karacson. Die seit Jahresbeginn insolventen Betreiber - die übrigens gleichzeitig auch mit dem LakeSide in Steinbrunn Konkurs anmelden mussten - starteten wenige Wochen vor Ausbruch der Pandemie den Betrieb. Auch danach stand der Betrieb unter keinem guten Stern, zweimal war auch die Finanzpolizei zu Besuch. War das unrühmliche Ende vorauszusehen? „Vorauszusehen vielleicht nicht, aber es ist nicht so gut gelaufen. Die Betreiber führten schon zahlreiche Gastronomiebetriebe in vielen Ortschaften - oft endete es mit einer Insolvenz.“ Noch bevor die letzte Pleite abgewickelt ist, habe das Betreiberpaar nun bereits die nächste Neueröffnung verkündet.

Die Sessel sind auf den Tischen, bedient wird im Gasthaus Zillingtal seit der gerichtlich angeordneten Schließung niemand mehr. Doch Bürgermeisterin Eva Karacson hofft, bald schon in einer neuen Speisekarte blättern zu können. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Der finanzielle Schaden für die Gemeinde - die Eigentümer der Immobilie ist - halte sich aber in Grenzen. Lediglich die Miete bis 20. Jänner, also bis zur Übernahme durch den Masseverwalter, müsse man nun abschreiben. „Die Küche konnten wir glücklicherweise noch aus der Konkursmasse kaufen, sonst wäre sie ausgebaut worden - und einen Pächter für ein Dorfgasthaus ohne Küche findet man wirklich nicht leicht“, so die Ortschefin. Der Punkt sei noch in letzter Sekunde auf die Tagesordnung gerutscht und einstimmig vom Gemeinderat beschlossen worden.

Zillingtal sucht Dorfwirt: Hoffen auf viele Interessenten

Der finanzielle Schaden für die Gemeinde hält sich in Grenzen, der Schaden ist eher immateriell. Der Verlust des Wirtshauses ist für ein Dorf wohl nicht in Zahlen zu bemessen. Noch dazu: „Die Schließung kam von heute auf morgen, mit sofortiger Wirkung. Die anberaumte Bürgerinformation musste schnell einen neuen Veranstaltungsort finden, bei Essen auf Rädern hat dankenswerterweise das Gasthaus Paisler in Wulkaprodersdorf spontan übernommen.“

Nun sucht man dringend nach einer Nachfolge für das Dorfwirtshaus. „Man braucht nur den Schlüssel umdrehen und aufsperren“, betont Karacson. Es gebe bereits eine Handvoll Bewerber. Erschwerend kam bisher allerdings hinzu, dass gleichzeitig auch der zweite Standort der Betreiber, das LakeSide am Steinbrunner See, frei wurde. Ein Gastronomiebetrieb am viel frequentierten Badesee ist für Unternehmer dabei freilich attraktiver als ein Dorfgasthaus.

Dennoch, das Zillingtaler Dorfwirtshaus habe neben zahlreichen Stammgästen und moderaten Kosten noch mehr zu bieten: „Wenn wir mit den neuen Pächtern zufrieden sind, planen wir, das Gebäude zu sanieren. Thermisch, was die Heizung betrifft - und wir wollen generell die Lokalität etwas aufwerten.“ Das Gasthaus teilt sich ein Gebäude mit dem Gemeindeamt, wenn alles nach Plan läuft, sollen auch beide Einrichtungen gemeinsam saniert werden.

Aber das ist vorerst noch Zukunftsmusik, nun steht die Pächtersuche im Fokus. Interessierte Unternehmer und Gastronomen können sich jederzeit bei der Gemeinde telefonisch unter 02688/72100 oder per Mail an post@zillingtal.bgld.gv.at melden.

