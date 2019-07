Das 30-jährige Jubiläum des „Paneuropäischen Picknicks“, das 1989 symbolisch mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs einherging, wird am 19. August bei St. Margarethen mit einem Festakt begangen.

Wie die BVZ bereits berichtete, hieß es zuletzt, dass auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán anreisen könnten. Im Land hält man sich dazu noch bedeckt. Auf BVZ-Nachfrage in Budapest gab es bis Redaktionsschluss noch keine Antwort, in Berlin wurde darauf verwiesen, dass die Termine der Kanzlerin immer erst kurzfristig bekannt gegeben werden.

This just in: Angela Merkel and PM Orbán to commemorate 30th anniversary of Pan-European Picnic in Sopron on August 19 - speeches will follow