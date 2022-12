Spenden, aber richtig

Werbung

Weihnachten ist auch die Zeit der Nächstenliebe. Das merken wohltätige Organisationen auch an einem Plus an Spenden — was angesichts von Krieg, Krise und Teuerung auch dringend nötig ist. Aber längst nicht alles, was als „Spende“ daherkommt, hat auch einen Nutzen. Von gebrauchten Unterhosen, kaputten Möbeln bis zu Elektorschrott wird leider viel Müll als Spende verkleidet.

Kaputter Schrank versperrte Einfahrt

Am Wochenende musste sich das Team der Pannonischen Tafel etwa über eine solche „Spende“ ärgern: Vor der Tür wurde unagekündigt ein Kasten zerlegt abgestellt —so, dass der Eingang gänzlich unbenutzbar war und ihn die Helfer erst freiräumen mussten. Der Zustand: unbrauchbar. Das hilft niemanden, verursacht den Hilfsorganisationen aber hohe Kosten und viel unnötige Arbeit. Der Effekt ist also das Gegenteil von Hilfe, selbst bei guten Absichten.

„Oft sind es aber keine Spenden, sondern tatsächlich Müll, für den sich jemand die Entsorgungskosten sparen möchte. Diese Kosten müssen dann wir tragen“, ärgert sich Tafel-Chefin Andrea Roschek. „Das passiert leider immer wieder. Ich finde das wirklich unverschämt.“

Tatsächlich benötigte Spenden von Lebensmitteln bis zur Winterbekleidung sind meist gern gesehen. Aber auch die Lagerkapazitäten der Helfer sind nicht endlos, um Voranmeldung wird daher gebeten. Geldspenden sind freilich immer willkommen.

