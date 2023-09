Dirndl, Sturm und gute Stimmung: Kirtag in Mörbisch .

In Mörbisch war am Wochenende ganz schön was los: Beim Kirtag und Markt war das bunte Treiben im Ortszentrum heuer wieder besonders mitreißend. Die Mörbischer, Besucher aus der Region und von weiter weg angereiste Touristen sorgten für Partystimmung in der Grenzgemeinde.