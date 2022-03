Eisenstädter „James Dean“ nach Covid-Pause zurück

Vollbild

Lange Schlange. Schon vor Mitternacht bildete sich vor dem „James“ eine Menschenmenge, drinnen ging ab 0:01 Uhr die Party so richtig ab. Partytiger. Für viele junge Gäste war es der erste Besuch in der Eisenstädter Kult-Bar überhaupt. Dafür werden schon eimal längere Wartezeiten in Kauf genommen. Vorfreudig. Vanessa, Lea, Kevin und Lena kamen extra früh um sich die besten Plätze auf der Tanzfläche zu reservieren.

