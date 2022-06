Pfarre Oberberg feiert zwei Tage lang

Werbung

Am kommenden Wochenende findet in der Pfarre Eisenstadt-Oberberg erstmals ein zweitätiges Pfarrfest statt. Musik, Theater, ein tolles Programm für die Kids und natürlich kühle Getränke und köstliche Schmankerl aus der Pfarrküche warten auf die Besucherinnen und Besucher am Joseph Haydn-Platz.

Foto: BVZ

Eröffnet wird das Fest durch Chöre der Volksschulen Eisenstadt und Kleinhöflein am Samstag um 17:30 Uhr. Als Höhepunkt wird Pfarrer Alexander Wessely am Samstag sein Ein-Personen-Theaterstück „Der Requisiteur“ aufführen.

Danach lässt die Multikultiband „Freu(n)de“ mit Musikern aus 5 Nationen den Abend ausklingen. Am Sonntag findet nach der Messe um 10.15 ein Frühschoppen statt, zu dem der Kasperl kommen wird. Und natürlich steht die ganze Zeit auch die kühle Kirche offen.

Die offizielle Eröffnung erfolgt am 25.06.2022 um 17.30 Uhr am Joseph Haydn Platz. Das detaillierte Programm finden Sie oben links!

