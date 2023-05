Im Anschluss an die Ö3 Disco am Freitag und dem gut besuchten ORF Burgenland Fest am Samstag stand am vergangenen Pfingstwochenende der Festakt „100 Jahre ASV Hornstein“ am Programm. Am Sonntag wurden zahlreiche Mitglieder des Vereins im großen Festzelt auf dem Reitschulgelände geehrt. Die Feuerwehr Hornstein, der Sportverein, die Jugendblasmusik und der Tennisclub schlossen sich zusammen und bescherten ihren Gästen ein legendäres Wochenende.

