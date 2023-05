Riesenparty in Hornstein: Vereine laden zum Pfingstfest

Die Feuerwehr Hornstein, der Sportverein, die Jugendblasmusik und der Tennisclub haben sich zu einer gemeinnützigen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und bringen mit Unterstützung der Marktgemeinde Hornstein das legendäre Pfingstfest von 26. Mai bis 29. Mai 2023 wieder zurück!

Dabei erwartet die Gäste auf der Reitschule in Hornstein ein großer Vergnügungspark und ein abwechslungsreiches Programm im Festzelt. Den Auftakt zum Fest bildet die Ö3 Disco am Freitag ab 20 Uhr, gefolgt vom großen ORF Burgenland Fest am Samstag ab 18 Uhr. Neben dem Festakt „100 Jahre ASV Hornstein“ am Sonntag und einem Frühschoppen sorgen die „Dirndlrocker“ ab 21 Uhr für ausgelassene Stimmung im Festzelt. Den Abschluss bildet der traditionelle Frühschoppen am Pfingstmontag.

Die veranstaltenden Vereine und die Freiwillige Feuerwehr der Marktgemeinde Hornstein sorgen an allen vier Tagen für das leibliche Wohl und freuen sich auf Ihren Besuch.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.