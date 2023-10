Dritter Anlauf in Wimpassing: Optionenvertrag mehrheitlich beschlossen

Emotional und turbulent - zwei Bezeichnungen, mit denen sich die jüngste Gemeinderatssitzung in Wimpassing aus Sicht der Anwesenden wohl am besten beschreiben lässt. Trotz eines Gesprächs zwischen Bürgermeister Ernst Edelmann (SPÖ) und Vertretern der ÖVP am Vortag, in dem Edelmann „alle Karten offenlegte“ und ÖVP-Ortsparteichef Thomas Menitz durchaus auch „einen gegenseitigen Schritt aufeinander zu“ ortete, gingen in der Sitzung die Wogen teilweise doch wieder hoch.

Aufregung im Vorfeld

Für Zündstoff hatte bekanntlich bereits davor ein offener Brief der ÖVP an das Land wie auch deren Auszug aus der letzten Gemeinderatssitzung gesorgt - die BVZ hat berichtet. Die ÖVP wolle in der Sache „sicherlich nicht boykottieren, wir wissen schon um unsere Verantwortung“, betonte Menitz.

1. Vize-Bürgermeister und ÖVP-Ortsparteichef Thomas Menitz. Foto: zVg privat

Kritisch gesehen werden freilich neben der Standortwahl für den Pflegestützpunkt etwa eine „zusätzliche Bodenversiegelung“, die Informationspolitik und eben auch der Optionenvertrag hinsichtlich eines Verkaufs des Grundstücks an die SoWo (Soziales Wohnen) und LIB (Landesimmobilien Beteiligung). Da es sich aus Sicht der ÖVP zudem um „zwei unterschiedliche Projekte handelt“, wurde in der neuerlichen Sitzung der Antrag gestellt, über beide Verträge getrennt abzustimmen, was allerdings abgelehnt wurde.

Bürgerliste regte Volksbefragung an

Der Entwurf des Optionenvertrags sei „noch immer der gleiche und somit unvollständig“, bemängelte die ÖVP weiters und sprach sich daher in der Abstimmung dagegen aus, - Unterstützung erhielt sie von der Bürgerliste. Man sei „nicht per se gegen das Projekt“, betonte Ersatzgemeinderat Wolfgang Bauer: „Es geht uns aber vor allem um Transparenz, sowohl innerhalb des Gemeinderats als auch für die Bürgerinnen und Bürger.“ Bauers Anregung nach einer Volksbefragung in der Sache hielt Edelmann entgegen, dass er den Zuspruch zu seinem Programm bei der letzten Gemeinderatswahl bereits durchaus als Wählerauftrag interpretiere.

Letztendlich wurde der Vertrag mit Stimmen der SPÖ - die FPÖ war übrigens entschuldigt - mehrheitlich beschlossen, er läuft bis Ende 2024 mit der Option auf Verlängerung. „Ich habe mir aber auch das Mandat vom Gemeinderat geholt, hier weiter mit der LIB zu verhandeln. Es gibt Punkte, die unser Anwalt angeregt hat, einfließen zu lassen“, hob Edelmann gegenüber der BVZ hervor.

SPÖ-Bürgermeister Ernst Edelmann. Foto: zVg Gemeinde

Mit diesem mehrheitlichen Beschluss sei „ein wichtiger Schritt für eine verbindliche Planung mit der LIB erfolgt, damit wir zu diesem Thema die Bevölkerung so rasch wie möglich über den Fortschritt informieren können“, so Edelmann: „Das werde ich auch tun, sobald die entsprechenden Entwürfe auf dem Tisch liegen, damit ich meiner Verpflichtung den Gemeindebürgerinnen und -bürgern gegenüber nachkomme.“

Die ÖVP wiederum erwartet sich „jetzt schon auch konkrete Infos und Schritte des Landes und wir hoffen, künftig doch auch mehr eingebunden zu werden.“