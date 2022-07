Die Pumpen laufen bereits in der Ruster Bucht

Werbung

Vergangenen Freitag starteten die Motoren der neuen Seemanagement GmbH des Landes. In der Ruster Bucht startete die Schlammsaug-Firma SchlammsaUG aus Oberbayern ihre Arbeit im Hafenbereich. Dort ist seither ein Spezialboot mit Schlammsaugroboter im Einsatz (siehe Bild rechts). Neben dem Hauptboot — das auf Ketten ähnlich einem Panzer unterwegs ist, da die Wassertiefe zu gering ist — schwimmt dabei ein zweites, kleineres Beiboot. Dieses funktioniert ähnlich wie ein Pool-Roboter, erklärten Landesrat Heinrich Dorner, Bürgermeister Gerold Stagl und Task Force-Leiter Christian Sailer bei einer Pressekonferenz im Ruster Katamaran.

Zwei Kilometer entfernt wird der Gatsch in Absetzbecken gepumpt. Foto: BVZ

Das Beiboot bürstet den Schlamm vom Grund und saugt ihn dann Kraft mehrerer Pumpen über eine zwei Kilometer lange Leitung in die beiden Ruster Absetzbecken. Diese mussten nicht neu geschaffen werden, sondern bestehen bereits seit 2003. Aus diesem Jahr stammten einige Negativ-Rekorde beim Wasserstand, die aktuell einer nach dem anderen gebrochen werden. Damals wurde ebenfalls Schlamm von der Bucht in die Becken gepumpt.

Dort sedimentiert der Schlamm — der nur 10 Prozent der gepumpten Masse ausmacht, der Rest ist Wasser. Dieses treibt oben auf und fließt über einen Kanal wieder zurück in den See. So geht kein Wasser verloren aber der Schlamm ist weg. Seit 2003 waren die Absatzbecken übrigens ungenutzt, da die Lage seither nicht mehr so dramatisch war. „So hab ich den See überhaupt noch nicht gesehen, und ich bin mittlerweile über 60 Jahre alt“, so Bürgermeister Gerold Stagl.

Das Schlammsauggerät funktioniert wie ein Pool-Roboter. Foto: BVZ

Ziel ist es, dass die Absaugarbeiten künftig vom Land selbst mit eigenen Maschinen übernommen werden. Im ersten Pilotprojekt sollen nun die Möglichkeiten und Anforderungen ausgelotet werden. Bei der weiteren Nutzung des Schilfs sei man bereits in Gesprächen mit Bauwirtschaft und Forschung. Schwieriger ist die Lage beim Schlamm. Dieser hat kaum einen Wert und wird bestenfalls als Dünger auf die Felder gekippt. Im schlimmsten Fall, wenn der Gatsch zu belastet ist, muss er kostenpflichtig entsorgt werden — was bei der geplanten Menge von einer Million Kubikmetern im Laufe der Zeit doch einige Kosten verursachen würde.

