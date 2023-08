PIZZA UND WEIN Cafe im Hof: Pizza-Kreationen und tolle Weine

Foto: zVg

Werbung

D as Cafe im Hof in Eisenstadt wartet mit besonderen Schmankerln auf. Am Freitag und Samstag gibt es heimische Pizzen und Weine.

Für Fans der italienischen Küche und Weinliebhaber gibt es am Wochenende ein spezielles Programm. Und zwar im Cafe im Hof wird aufgetischt. Bei Pizza-Varianten von pannolio.at und burgenländischen Weine kmmt jeder auf seine Rechnung. Reservierungen werden per Direktnachricht auf instagram (cafeimhof_eisenstadt) oder unter 0676/9440346 angenommen.