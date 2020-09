Ein Todesopfer bei Zugunglück in Eisenstadt .

In Eisenstadt sind am Mittwochvormittag an einer Bahnkreuzung ein Pkw und ein Zug zusammengestoßen. Für die 73-jährige Lenkerin des Wagens aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung kam jede Hilfe zu spät, sie starb an der Unfallstelle. Ihr 79-jähriger Mann, der sich als Beifahrer im Auto befand, erlitt schwere Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.