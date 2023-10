Zu lauter PKW, zu schneller Porsche, zu führerscheinloser Wiener

Es wurden insgesamt 1.930 FahrzeuglenkerInnen kontrolliert und 1.265 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt, wobei insgesamt 23 Lenker (3 am Mittwoch und 20 am Samstag) die Fahrzeuge in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand lenkten.

Davon hatten zehn Lenker mehr als 0,8 Promille neun über 0,5 Promille (§ 14/8 FSG) und vier Lenker waren in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand.

1,92 Promille als trauriger Rekordwert

Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einem 41-jährigen Autolenker im Bezirk Mattersburg mit 1,92 Promille festgestellt.

1,92 Promille als trauriger Rekordwert... Foto: Franz Baldauf, Franz Baldauf

Weiteres wurden im Zuge der Schwerpunktation 508 sonstige Anzeigen erstattet und 347 Organstrafverfügungen ausgestellt sowie 633 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen mittels RADAR festgestellt.

Zu lauter PWK in Eisenstadt, zu schneller Porsche in Oberwart

Ein PKW-Lenker wurde im Ortsgebiet von Eisenstadt einer Lenk- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug technisch umgebaut wurde und dadurch das Fahrzeug um 28,5 DB zu laut war. Die Kennzeichen wurden abgenommen und die erforderlichen Anzeigen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht.

Bei Radarmessungen im Gemeindegebiet von Oberwart wurde ein Porschefahrer in einer 70er Beschränkung mit 136 km/h gemessen. Die erforderlichen Anzeigen wurden an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.

In Oberwart blitzte die Polizei einen Porsche mit 136 in der 70er-Zone, den Vogel schoss aber ein Lenker aus Mattersburg ab. Foto: BilderBox/Erwin Wodicka, www.BilderBox.com

Kopfschütteln in Mattersburg: Wiener fuhr betrunken, ohne Führerschein aber mit Kindern am Rücksitz

Im Bezirk Mattersburg wurde ein PKW-Lenker aus Wien mit seiner Familie angehalten. Sowohl der Lenker als auch die Beifahrerin waren alkoholisiert. Des Weiteren befanden sich im Fahrzeug zwei minderjährige Kinder und ein Jugendlicher. Der Führerschein des Lenkers wurde bereits im Jahre 2009 wegen Alkohol am Steuer abgenommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die erforderlichen Anzeigen wurden an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.