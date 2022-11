Eisenstadt: Einbruch in Baustellencontainer bei Einkaufszentrum

Werbung

Bislang unbekannte Täter drangen in einen Baustellencontainer auf der Baustelle des Einkaufszentrums in Eisenstadt ein. Der oder die Täter gelangten vermutlich mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in den Container und stahlen daraus einige Werkzeuge. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, die Polizeiinspektion Neusiedler Straße ermittelt.

