Tuning-Treffen in Mörbisch mit 100 Autos

Eine Person aus dem Bezirk Mattersburg war laut Angaben der Polizei als Veranstalter des Tuning Treffens am Samstag, 2. September, aufgetreten.

Das Treffen fand am Seegelände in Mörbisch statt, zirka 100 Fahrzeuge nahmen daran teil.

Im Gegensatz zu anderen Treffen dieser Art war die Veranstaltung angemeldet und behördlich bewilligt.

Die Polizei war vor Ort und beobachtete, dass vor allem Fahrzeuge aus den nördlichen burgenländischen Bezirken, aus Wien und Niederösterreich aufs Seegelände einfuhren.

Von einigen Fahrzeugen wurde durch demonstratives Hochdrehen des Motors erheblicher Lärm verursacht. Eine Lärmbelästigung für Anrainer sei laut Polizei aber nicht entstanden, weil sich der Veranstaltungsort nicht im Wohngebiet befand. Schaulustige verfolgten das Spektakel

30 Anzeigen wegen technischer Manipulationen

Die Verkehrspolizei kontrollierte zahlreiche der Teilnehmer-Fahrzeuge. Wegen illegaler technischer Veränderungen an den Autos mussten 30 Anzeigen erstattet werden. Sechs Lenker erhielten den Auftrag, wegen technischer Veränderungen bei einer KFZ-Prüfstelle vorzufahren.

Bei einem Auto wurde der Dezibel-Wert der Auspuffanlage um 24 Dezibel überschritten, das Kennzeichen wurde daraufhin abgenommen.

Spontane Tuning Treffen finden öfter statt

Laut Auskunft der Verkehrspolizei sind legale Treffen dieser Art eher selten, spontane Treffen finden gelegentlich in verschiedenen Bezirken des Burgenlandes statt. Die Teilnehmerzahl ist dabei ebenfalls unterschiedlich hoch.

Illegale Rennen auf öffentlichen Straßen werden laut Polizei im Burgenland nicht beobachtet. Sollten Raser gesichtet und gemeldet werden, rückt die Polizei sofort aus, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Erhält die Polizei vorab Informationen zu einem geplanten Tuning-Treffen, so führt die Landesverkehrsabteiilung Schwerpunktaktionen wie am vergangenen Samstagabend in Mörbisch durch.

Dabei werden Geschwindigkeitskontrollen durch Radar- und Lasermessungen durchgeführt. Außerdem wird der Geräuschpegel der Fahrzeuge gemessen, es finden technische Überprüfungen sowie Drogen- und Alkoholkontrollen statt.