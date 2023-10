Geisterfahrer war Schlepper

Am 6. Juni dieses Jahres waren Polizisten nach einem Einsatz im Bereich Schwechat unterwegs. als ihnen auf einer Rampe zur Autobahn A4 ein Auto in falscher Fahrtrichtung entgegen kam.

„Wir hielten ihn an und wollten ihn überprüfen, aber nichts ergab einen Sinn“, berichtete der damals in die Amtshandlung involvierte Polizist am 3. Oktober vor Gericht. Das ungarische Kennzeichen passte nicht zum Auto, der Verdächtige machte falsche Angaben zu seiner Person und schien nur darauf zu warten, dass er sich aus dem Staub machen konnte.

„Als die Funkstreife aus Schwechat eintraf, stieß er mich weg, damit er weglaufen kann, und versuchte mich mit der Faust zu schlagen“, berichtete der Polizist.

Verdächtiger versuchte Handschellen zu öffnen.

Später in Polizeigewahrsam wurde der mit Handschellen gefesselte Verdächtige beobachtet, wie er mit einem kleinen Gegenstand hantierte. „Man hatte den Eindruck, dass er damit die Handschellen öffnen wollte“, berichtete ein weiterer Polizist. Schließlich konnte man dem aggressiv um sich schlagenden Mann den kleinen Gegenstand abnehmen, es habe sich um einen Teil eines Reißverschlusses gehandelt.

Die Polizei wertete das Handy des 23-jährigen Syrers aus und stellte fest, dass darauf Chatverläufe zu Schlepperfahrten gespeichert waren.

Daraufhin wurde der vor seiner Verhaftung in Eisenstadt in einer Flüchtlingsunterkunft lebende Syrer wegen Schlepperei und Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt.

Situation an der Grenze bei Neumarkt an der Raab gecheckt

Vor Gericht gab der 23-Jährige zu, am 2. Juni 2023 in einem Mietauto an die Grenze bei Neumarkt an der Raab im Bezirk Jennersdorf gefahren zu sein. Sein Auftraggeber forderte ihn auf: „Schau schnell, wie die Lage dort ist.“

„Wir fuhren mit dem Auto zur Grenze, dann gingen wir zu Fuß, um zu schauen“, gab der Syrer zu. 14 Flüchtlinge hätten an diesem Tag nach Österreich gebracht werden sollen, aber das Auto des Schleppers habe einen Defekt gehabt, so der Angeklagte.

Am 6. Juni, als er bei Schwechat als Geisterfahrer gestoppt wurde, hätte der Syrer möglicherweise Flüchtlinge abholen sollen. „Ich fahre jetzt und hole alle ab, selbst wenn es 100 Polizisten gibt“, schrieb der Syrer an seinen Auftraggeber.

Was genau bis zu seiner Festnahme auf der Autobahnrampe kurz vor Mittag an diesem Tag passierte, blieb im Dunkeln.

Auftraggeber versprach, Anwälte „zu bezahlen“

Sein Auftraggeber habe ihm und einem Komplizen versprochen, er werde Anwälte bezahlen, wenn sie verhaftet würden, die „uns sofort rausholen“, so der Angeklagte. Sein Komplize sei dann tatsächlich verhaftet worden, aber der Auftraggeber habe keinen Anwalt bezahlt. Da habe er Angst bekommen, so der Angeklagte.

Er könne sich an nichts mehr erinnern, behauptete der Angeklagte, weil er am 6. Juni vor seiner Verhaftung zwei Gramm Kokain und eine halbe Tablette mit einer unbekannten Substanz konsumiert habe.

Der Amtsärztin, die ihn später untersuchte, war jedoch keine Beeinträchtigung nichts aufgefallen.

5.000 Euro hätte er für die zweite Fahrt bekommen sollen, behauptete der Angeklagte. Er sprach auch davon, dass er bei seinem Auftraggeber 2.500 Euro Schulden habe und dass er dafür arbeiten habe müssen, dass sein Cousin nach Deutschland gebracht wurde, was einem Schlepperlohn von 2.500 Euro entspreche.

Mehrfach entschuldigte sich er Angeklagtevor Gericht bei den Polizisten.

Er wurde zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. „Passt. Ich bedanke mich bei Ihnen“, sagte der Angeklagte. Das Urteil ist rechtskräftig.