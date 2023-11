„Martini Pannonisch“ geht in die nächste Runde

So vielfältig wie sein bisheriges Leben sei auch Pannonien, sinniert Jorgos Kostomiris, der unter dem Markennamen „Der Pannonist“ mittlerweile getrost als Fixstern in der burgenländischen Gastro-Szene bezeichnet werden darf. Der Halb-Grieche mit dem kroatischen Touch absolvierte zunächst ein Architekturstudium, fand aber auch rasch an der Eventbranche Gefallen - unter anderem war er Moderator, Stage Manager und schließlich Produktmanager beim Maturareise-Veranstalter „Splashline“. Um das Jahr 2015 herum habe er dann verstärkt eine „innere Unruhe“ verspürt, erinnert sich der 41-Jährige: „Ich wollte herausfinden, ob ein weiteres Hobby eventuell zum Beruf werden könnte: das Kochen.“

Köstlichkeit aus den Händen des Pannonisten. Foto: Der Pannonist

Heute vereint der Zagersdorfer gekonnt Event und Gastro - neben Catering, Kochkursen oder Home-Cooking bietet er etwa auch immer wieder Genussveranstaltungen mit regionalen Produzenten, Winzern und anderen Gastronomen an. Bereits kommende Woche steht wieder Kulinarik vom Feinsten auf dem Programm, im Rahmen von „Martini Pannonisch“ und unter dem Motto „GanzGansRegional“ kocht „Der Pannonist“ neuerlich in Steinbrunn und erstmals auch in Zagersdorf auf. „Es war mir schon länger ein Anliegen, mit dem letzten aktiven Winzer in meiner Heimatgemeinde gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Jetzt hat es geklappt, es wird sicher eine interessante Geschichte mit tollen Weinen“, freut sich Kostomiris.

Heuer erstmals mit dabei: das Weingut MATE aus Zagersdorf mit tollem Ambiente. Foto: Igor Preselj

Wert legt der passionierte Koch dabei vor allem auf regionale Produkte von Produzenten seines Vertrauens: „Ich darf die Mattersburger Weidegansln von Angelika Mosers verarbeiten, mit Gemüse vom Biobauer Tomschitz aus Pöttsching vereinen und Gewürzen vom Safranoleum aus Siegendorf verfeinern. Dazu kommen noch hochwertige Lebensmittel vom Biohof Martina Schmitt aus Zagersdorf, Bioöle Händler aus St. Margarethen oder der Imkerei Babonics aus Zagersdorf.“

Gelungenes Event auch schon im Vorjahr. Jorgos Kostomiris mit Stefab und Anna Robitza. Foto: Lena Pavitsich

Im jeweils besonderen Ambiente wird ein viergängiges Menü serviert - „was genau womit kombiniert wird, bleibt aber bis dahin ein kleines ,Geheimnis', denn man lässt sich im Endeffekt ja auch gern ein wenig überraschen – wenn gewünscht, auch veggie.“ Dazu kredenzen die Winzer charakteristische Weine aus ihrem Sortiment, alternativ ist auch eine Saftbegleitung möglich.

Restplätze sind noch frei, Anmeldungen unter https://www.der-pannonist.at/events/