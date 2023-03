Hornstein: Vom Amt in den Ruhestand

Oberamtsrat Wolfgang Szoldatics. Foto: zVg

„Man ging mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, erinnert sich Wolfang Szoldatics an den 12. September letzten Jahres zurück. Nach 36 Jahren im Gemeindedienst, davon 30 Jahre als Amtsleiter, übergab der 60-Jährige seine Agenden in jüngere Hände.

Szoldatics hatte sich eigentlich für eine berufliche Laufbahn beim Militärdienst entschieden. Nach seinem ersten freiwilligen Jahr wurde er Fähnrich. Im Zuge der Weiterverpflichtung als Zeitsoldat erhielt er den Rang des Leutnants und im Rahmen des Milizdienstes wurde er anschließend Oberleutnant.

Im Herbst 1986 wurde dann eine Stelle mit den Hauptaufgaben des Bauamtes im Gemeindeamt Hornstein ausgeschrieben, für diese sich der 60-Jährige kurzerhand bewarb und prompt angenommen wurde. Szoldatics erklärt seinen beruflichen Richtungswechsel so: „Ich sah diese ausgeschriebene Stelle als große Chance, mich in meiner Heimatgemeinde mehr einzubringen und mich beruflich weiterzuentwickeln.“

Glücksmomente und Herausforderungen

1986 arbeitete Szoldatics erstmals im Gemeindedienst. Erst im Bauamt, ab 1992 dann als Amtsleiter. „Ich wurde damals ins kalte Wasser geschmissen und wusste anfangs noch nicht, was auf mich zukommt.“

„Es war nicht immer leicht, und manchmal kam schon der Gedanke auf, warum tut man sich das an. Ich bin jedoch mit der Aufgabe gewachsen und dann kam ich zu dem Schluss, dieser Beruf ist meiner Berufung“, so der 60-Jährige.

Szoldatics verbindet mit seiner 30-jährigen Laufbahn als Amtsleiter aber vor allem die schönen Erinnerungen und die großen Projekte, die während seiner Amtszeit abgeschlossen wurden. So beispielsweise der Turnhallenbau der Volksschule im Jahr 1996/97. Auch die Erschließung von 64 Bauplätzen in Zusammenhang mit der Kanalumrüstung von 2007 bis 2012 wird der ehemalige Amtsleiter so schnell nicht vergessen.

„Mir war es schon immer ein Anliegen leistbare Bauplätze für Jungfamilien in Hornstein zu schaffen“, sagt Szoldatics. Auch die Aufschließung des Industriegebietes 3 gehört zu den größeren nennenswerten Projekten. „Durch die Erweiterung des Industriegebiets im Jahr 2015 wurden viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Gemeinde erhielt einen Überschuss für weitere Investitionen in die Infrastruktur“, erzählt er.

„Jedes Projekt, egal ob groß oder klein, wurde immer mit einem Lächeln auf den Lippen zu Ende gebracht.“ Den Ruhestand hat sich Szoldatics jedenfalls fleißig erarbeitet.

