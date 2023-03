Eigene Siegendorf-Briefmarke zum 20-Jahr-Jubiläum

Die Jubiläums-Briefmarke sei „etwas Besonderes und eine der Besten, die wir je von Schülern bekommen haben“, zeigte sich Alois Mondschein, Leiter des zentralen Partnermanagements der Post AG, begeistert. Darauf abgebildet sind das Wappen der Marktgemeinde sowie die römisch-katholische Kirche, 1.000 Stück davon liegen in Siegendorf auf. Die junge Künstlerin, Schülerin der vierten Klasse der MS Siegendorf, machte gegen mehrere Mitbewerber aus ihrer Schule das Rennen und kann sich gut vorstellen, auch beruflich einmal in den Bereichen Grafik beziehungsweise Architektur tätig zu sein, wie sie der BVZ verriet.

Die Briefmarke ist bereits in Siegendorf erhältlich und wird hier von den Gemeindemitarbeiterinnen Dajana Zorić, Melanie Parašilovac und Silke Adler präsentiert. Foto: Gollubics

„Siegendorf war der Zeit voraus“

Während man derzeit bei über 1.300 Postpartnern österreichweit und 85 im Burgenland halte, habe es vor zwanzig Jahren generell „noch viel Widerstand“ in der Sache gegeben, erinnerte Mondschein - heute sei das alles „kein Thema mehr, man sieht, dass es funktioniert.“ Als eine der ersten Postpartner im Land sei Siegendorf zweifelsohne „der Zeit voraus“ gewesen. Zum Dank für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde erhielt Bürgermeisterin Rita Stenger (SPÖ) ein Posthorn überreicht.

Auch die Ortschefin hob die große Bedeutung der Postpartnerschaft hervor: „Es handelt sich hier schließlich um eine ganz wichtige Serviceleistung. Nach der Schließung der ehemaligen Post-Filiale im Ort konnte es damals dadurch bei uns nahtlos weitergehen. Mittlerweile gilt der Postpartner in Siegendorf sogar als einer jener im Land, die am besten angenommen werden - und zwar nicht nur von den Siegendorferinnen und Siegendorfern, sondern auch von Kundinnen und Kunden aus den umliegenden Ortschaften.“ Was etwa auch Ivan Grujic, SPÖ-Bürgermeister des benachbarten Zagersdorf, nur untert: „Ich bin wirklich froh darüber, einen Postpartner in der Nähe zu haben, der für unsere Bevölkerung auch über den öffentlichen Verkehr, sprich gute Busverbindungen, leicht zu erreichen ist.“

