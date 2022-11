Zweimal Gold für Honig aus Zagersdorf

Werbung

Die Anfänge der Familie Babonics als Imker liegen mittlerweile rund drei jahre zurück. In den Medien sei „immer wieder vom Bienensterben die Rede“ gewesen und er habe zu seinem Beruf als Sicherheitsfachmann auch einen „nachhaltigen Ausgleich“ gesucht, erinnert sich Michael Babonics. Die Utensilien seien zunächst von einem Imker, der aufgehört hatte, gekauft und später durch neuere ersetzt worden. Schulungen und Kurse in der Imkerschule in Warth sorgten zudem für die entsprechende Ausbildung.

„Nachdem wir im ersten Jahr einen kleinen Ertrag hatten und uns das Imkern auch Spaß machte, wollten wir im zweiten Jahr wissen, wo wir Verbesserungspotential haben beziehungsweise mit unserem Produkt im nationalen Vergleich stehen“, so der frühere Ortsfeuerwehrkommadant.

Bei der renommierten Wieselburger Messe wurde es auf Anhieb die Silbermedaille. Bewertet wurden Geschmack, Geruch, Sauberkeit, Konsistenz, Farbe oder auch Harmonie der Produkte. Gewonnene Erkenntnisse habe man eingearbeitet und auch Umstellungen vorgenommen, so Babonics, letztendlich konnte das Vorjahres-Ergebnis heuer sogar noch getoppt werden: „Bei unseren beiden Blütenhonigen konnten wir jeweils die Goldmedaille erzielen.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.