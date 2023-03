Präsentation PV-Freiflächen auf stillgelegter Deponie?

Photovoltaik-Freiflächen - ähnlich wie hier - könnten auch auf der stillgelegten Deponie in Stotzing entstehen. Foto: ShutterstockD. Dimitrova

D as Unternehmen „Ökostrom AG“ regte im Stotzinger Gemeinderat eine derartige Nutzung an. Die ÖVP signalisiert Interesse; die SPÖ will auch einen Überblick über zur Verfügung stehende Dachflächen.