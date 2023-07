„Gemeinsam stark werden“ in der Volksschule Wimpassing

Bei „Gemeinsam stark werden“ handelt es sich um ein Unterrichtsprogramm zur Förderung der psychosozialen Gesundheit von Volksschulkindern. Es orientiert sich am sogenannten Lebenskompetenzansatz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und setzt zur Prävention in den Bereichen Sucht, Gewalt, Suizid und psychischen Störungen an.

16 Lehrerinnen der Volksschule Wimpassing haben diese Fortbildung abgeschlossen und bekamen kürzlich im Rahmen des Schulabschlussfestes ihre Zertifikate verliehen. Das Programm „Gemeinsam stark werden“ wird österreichweit durchgeführt, im Burgenland setzt es die Fachstelle für Suchtprävention der Sozialen Dienste Burgenland um.