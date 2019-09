Als „Fest für alle Sinne“ wurde am Samstag und am Sonntag unter dem Motto „Road to Woodstock der Blasmusik“ in Rust gefeiert.

Bei freiem Eintritt gab es musikalische Unterhaltung von den besten Blasmusikern des Landes, auch das Wetter zeigte sich gnädig. Insgesamt 3.000 Gäste besuchten laut Zählung der Veranstalter das zweitätige Blasmusik-Event. Neben kulinarischen Schmankerl und edlen Tropfen aus Rust gab es für die Gäste auch rot-goldenes Bier (derzeit noch in Bayern, nicht im Burgenland gebraut).

Die Blasmusiker matchten sich in Rust um die letzten Tickets für das „Woodstock der Blasmusik“ in Ort im Innkreis. Nach allen Performances entschied die Fachjury spontan, das rot-goldene Kontingent von drei auf fünf aufzustocken: Über die begehrten Tickets für das größte Blasmusik-Event Österreichs durften sich schließlich die „Roah-Raschla“, „Carnuntum Bradler“, „Noisy Sunset“, „Seewinkel Blech“ und „Saatbaun Musi“ freuen.

Zusätzlich wird die „Stutzenmusi“ zum Winter Woodstock nach Kirchberg fahren. Bürgermeister Gerold Stagl und Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton erklärten, das Event weiterführen und Einheimische wie (Nah-)Touristen gleichermaßen anlocken zu wollen.