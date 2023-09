Neuer Bezirks-Jagdverein lud zu erster Veranstaltung nach Klingenbach

Mit Ende 2022 war der Burgenländische Landesjagdverband aufgrund einer Gesetzesnovelle nach 74-jähriger Tätigkeit Geschichte, seine Kompetenzen wanderten weitgehend zum Land. Seitens der Jägerschaft wurde vielfach der Ruf nach einer „weiterhin politisch unabhängigen, transparenten und nahe am Jäger situierten Interessensvertretung“ laut. Bezirksweise wurden ehrenamtliche, gemeinnützige Jagdvereine mit freiwilliger Mitgliedschaft gegründet, die sich zur Dachorganistion „Jagdverband Burgenland“ zusammenschlossen.

Hauptanliegen des Vereins ist eigenen Angaben zufolge die Wahrnehmung der Interessen der Jägerschaft im Bezirk durch Mitarbeit an der Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Jagd, die Organisation der Jagdkurse für JungjägerInnen und Jagdschutzorgane, das Hundewesen im Bezirk, die Schießausbildung und das jagdliche Brauchtum.

Man werde im Zuge dessen auch mit dem neu geschaffenen Landesjagdreferat in der Landesregierung, der für den jeweiligen Bezirk zuständigen Jagdbehörde auf den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten sowie dem von der Landesregierung bestellten Bezirksjägermeister und den von der Jägerschaft demokratisch gewählten Hegeringleitern zusammenarbeiten, hieß es.

An der Spitze des Vereins im Bezirk - im vollen Wortlaut „Jagdverein Bezirk Eisenstadt für Wild, Wald, Jagd und Naturschutz“ - stehen als Obmann Ewald Frank, als sein Stellvertreter Frank Rodenbicker und als weitere Vorstandkollegen Alfred Kuzmits, Kurt Flasch und Thomas Wucsits. „Wir laden alle Jägerinnen und Jäger im Bezirk ein, Mitglied im Verein zu werden, sodass wir eine möglichst breite Basis vertreten und mit entsprechender Stimme nach außen auftreten können“, so der Obmann.

Vergangenen Sonntag wurde nun die erste Vereinsveranstaltung im Gasthof Gregorits in Klingenbach gefeiert. Zu Beginn stand eine Messfeier in der Pfarrkirche am Programm, die von der Jagdhornbläsergruppe Eisenstadt-Leithaberg musikalisch umrahmt wurde, nach dem Vereinstreffen gab es noch die Möglichkeit zum Austausch beim Frühschoppen.