Neuer Park für die Stadt

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr füllte sich der neu benannte Professor Otto-Strobl-Park an der Kreuzung Ödenburgerstraße-Bahnstraße beim Hochhaus mit Gästen. Gekommen waren neben Bürgermeister Thomas Steiner und Vizebürgermeister Istvan Deli auch die beiden Töchter des 2019 verstorbenen Eisenstädters Otto Strobl, Ulli Tuppinger und Beate Fumits, sowie der von Prof. Otto Strobl über 40 Jahre geleitete Haydnchor.

Neben ein paar kurzen Grußworten durch Vizebürgermeister Istvan Deli hielt auch Bürgermeister Thomas Steiner eine Rede, in welcher er ankündigte, dass es in Zukunft neben dem Prof. Otto-Strobl-Park auch noch andere Parks dieser Größe in Eisenstadt geben soll.

Daraufhin wurde der Park von ihm und den beiden Töchtern von Otto Strobl nun offiziell in Prof. Otto-Strobl-Park umbenannt und neu eröffnet.

Neue Bäume bereits jetzt als Schattenspender

Neben einer Vielzahl an verschiedenen Blumenarten sowie mehreren Bänken, welche dazu dienen, sich auszuruhen während man die Natur genießt, stehen im Park auch Bäume, die durch ihre Höhe nicht nur eine Menge Schatten an heißen Tagen spenden, sondern auch in der Lage sind, sich dem heißen und trockenen Klima anzupassen, wie der Landesleiter des Stadtparkamts, Stefan Ferschich, in einer kurzen Rede erklärte.

Nach dem offiziellen Teil mit musikalischer Untermalung durch den Haydnchor wurden für die Gäste Speisen und Getränke bereitgestellt und es bot sich auch die Gelegenheit, im schattigen Park miteinander ins Gespräch zu kommen.