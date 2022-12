Michael Mooslechner aus Rust bäckt hundert Kilo Weihnachtskekse

Werbung

Koch und Zuckerbäcker Michael Mooslechner verwandelt seine Küche im Advent in eine burgenländische Weihnachtsbäckerei, wo mit viel Liebe leckere Vanillekipferl, Rumkugeln und Butterkekserl entstehen.

Der Betreiber des Rusterhofs backte bereits im Alter von nur vier Jahren seinen ersten Gugelhupf. Nach diesem Erlebnis wusste der kleine Bub, dass er eines Tages nichts anderes machen möchte als zu Backen. Mit Hilfe seiner Mutter kreierte er kurze Zeit später eigene Rezepte für diverse Kuchen. „Meine Mutter ist seit Klein auf mein absolutes Vorbild. Sie hat so viel Zeit ihres Lebens in der Küche verbracht, um uns eine gute Mahlzeit zu zaubern“, so Mooslechner. Im Alter von 12 Jahren fixierte er bereits seine spätere Lehrstelle in Salzburg. Als es den gebürtigen Salzburger Jahre später nach Wien verschlug, perfektionierte er seine Backkünste im Cafe Central.

Kann nicht das ganze Jahr Weihnachten sein? Foto: Foto zVg

Diese lehrreiche Zeit bleibt dem 59-Jährigen wohl immer in Erinnerung, wie er selbst sagt. Schon alleine deswegen, weil er viele Rezepte seiner heißbegehrten Keksen von dem Lokal mit ins Burgenland nahm. Nun verwöhnt der Betreiber und Koch des Rusterhofs seit 1996 seine Gäste mit einer herzerwärmenden Hausmannskost, die man auch versteht.

„Die stressigste Zeit des Jahres“

Fast genauso lange backt Mooslechner auf Bestellung in der Weihnachtszeit die beliebten Kekserl. Angefangen von Linzeraugen, Florentina, Spritzgebäck, bis hin zu den allseits beliebten Vanillekipferl ist für jeden Geschmack etwas dabei. In diesem Jahr bäckt der 59-Jährige innerhalb von sechs Wochen mehrere hundert Kilo. Dafür steht er bis zu 17 Stunden täglich in der Küche. „Die Wochen vor Weihnachten sind mit Abstand die stressigste Zeit im Jahr“, so der Zuckerbäcker.

Warum er sich denn Stress überhaupt antut? „Weil ich meinen Job liebe. Die glücklichen Gesichter meiner Kunden, wenn sie die Weihnachtsbäckerei abholen, sind unbezahlbar.“ Außerdem gehen laut dem Bäcker Komplimente wie „Deine Kekse sind die besten“ oder „In der Weihnachtszeit bist du der begehrteste Mann in Rust“ herunter wie Öl. Dennoch sei es nicht so leicht passendes Personal zu finden. „Die Zuckerbäcker gehören meiner Meinung nach zu einer aussterbenden Spezies. Dem möchte ich unbedingt entgegenwirken“, so Mooslechner. Nicht umsonst würdigte UNESCO das Handwerk der österreichischen Zuckerbäckerei als immaterielles Kulturerbe.

So gelingt der perfekte Mürbteig

Für alle, die dennoch zu Hause Kekserl backen möchten, hat der 59-Jährige auch noch einige Tipps für den perfekten Mürbteig parat. Ganz entscheidend seien dabei frische Zutaten und keine künstlichen Aromen. „Man sollte sich lieber die Mühe machen und die Schale von frischen Zitronen reiben, als ein Zitronenkonzentrat zu verwenden“, erklärt der Experte. Besonders entscheidend sei auch das richtige Verhältnis von Salz und Süße, sowie die Qualität der Eier.

Nachdem der Mürbteig eine Stunde im Kühlschrank ruhte, sollte man den Teig vor dem Ausstehen nochmals gut durchkneten. Danach lässt er sich leichter verarbeiten und ausrollen. Auch sehr wichtig ist es, auf die ideale Backtemperatur zu achten. Für den heimischen Ofen empfiehlt der Bäcker 160 Grad. „Dann steht köstlichen Kekserl wie vom Bäcker nichts mehr im Wege“, lacht Mooslechner. Bald ist der Stress für ihn vorbei.

