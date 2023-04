„Aufblühen“ am ersten Gartenhof des Landes in Purbach

Werbung

Hinter der Idee von „Green Care“ steht die Überzeugung, dass Menschen sich seelisch wie körperlich erholen und gesunden, wenn sie ihr Leben in Gleichklang mit der Natur bringen. Eine Einstellung, mit der sich Birgit Braunstein bestens identifizieren kann, „Lebe Freude“ lautet ihr Motto. Dementsprechend werden Seminare angeboten, wo man im Kontakt mit intakter Natur wieder seine Lebenskraft und Lebensfreude finden kann. „Zuversicht säen und im besten Fall Lebensfreude ernten“ ist die Intention von Birgit Braunstein und ihrem Angebot.

Kraft spenden sollen Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen aus dem Qigong und Kriya Yoga, außerdem gibt es etwa Kurse über Akupressur, Ernährung, therapeutisches Malen oder Wochenendworkshops unter dem Motto „Werde wieder fit und frei“. Diese richten sich an an Menschen mit Interesse an Gesundheitsförderung, mit Erschöpfungszuständen wie etwa bei Long COVID, sowie an Arbeitssuchende, die wieder innere Kraft schöpfen wollen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Gespräche und Feedback auf das Erlernte und Erfahrene, unterstützt wird die staatlich geprüfte Qigong-Lehrerin und Green Care-Gartenpädagogin Birgit Braunstein vom Mediziner Dr. Peter Wutte.

Durchgeführt werden die Programme am 400 Jahre alten Streckhof und im Weingarten. „Bei unserem Angebot geht es sozusagen um die dritte Säule der Nachhaltigkeit - ökologisch, ökonomisch und nun die soziale Säule. Genau diese Entwicklung braucht unsere Gesellschaft im Moment sehr“, betont die Winzerin. „Wir möchten Menschen begleiten und ihnen den Reichtum gesunder, biodynamischer Natur-Weingärten näherbringen. Unser Weingut öffnet sich für soziale Aspekte,“ erklärt Braunstein.

„Solche einzigartigen und innovativen ,Green Care'-Angebote bereichern nicht nur die Menschen, sondern stärken die Lebensqualität im ländlichen Raum. Land- und Forstbetriebe verfügen über Ressourcen, die Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen in ihrer Entwicklung positiv unterstützen können“, lobte auch der Präsident der Landwirtschaftskammer Burgenland, Nikolaus Berlakovich.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.