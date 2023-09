OSG-Großbau in Eisenstadt: Fest zur Eröffnung

Angefangen hat alles mit dem Plan für eine neue OSG-Zentrale in der Landeshauptstadt, erzählte Geschäftsführer Alfred Kollar beim Eröffnungsfest am Donnerstag. Daraus geworden ist der bislang größte Baukomplex in der mehr als 70-jährigen Geschichte der Siedlungsgenossenschaft: An der Stadt-Adresse am über 6.000 Quadratmeter großen Areal findet sich ab sofort die OSG mit 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dazu kommen weitere Büros und Ordinationen, darunter die Rechtsanwaltskanzlei Dax, Wutzlhofer & Partner, die Frauenservicestelle „Die Tür“ oder der ÖZIV Burgenland (alle Büros & Ordinationen in der Liste unten).

Die Adresse Ruster Straße 75-79, dort wo früher das Eisenstädter Lagerhaus stand, habe sich durch einen glücklichen Zufall ergeben, sagte Kollar, „und wie sich heute zeigt, war es zu 100 Prozent die richtige Entscheidung“. Mit dem Abbruch des alten Lagerhauses wurde im Jahr 2020 begonnen, in drei Jahren habe man - bei Gesamtkosten von knapp 22 Millionen Euro - die attraktive Geschäfts-, Büro- und Wohnanlage geschaffen, ohne dabei erneut zusätzliche Fläche zu versiegeln, wird betont. Die Begrünung der Außenflächen sei dabei ebenso Standard wie eine PV-Anlage auf dem Dach, der Anschluss ans Fernwärmenetz sowie Schnellladestationen für E-Autos.

Die 27 Wohungen umfassen insgesamt rund 2.110 Quadratmeter, die Nachfrage war angesichts der Lage und Ausstattung besonders groß; dazu kommen weitere 4.700 Quadratmeter für 14 Gewerbeflächen. Über die neue Top-Adresse freuten sich beim Eröffnungsfest und im Gerspräch mit Moderatorin Elisabeth Gamauf-Leitner nicht nur die Mieter, sondern auch Bürgermeister Thomas Steiner.

Zur Musik von Tina Well und Wolfgang Glöckl und bei burgenländischen Weinen wurde noch auf den Bau angestoßen. Und in der Sky-Lounge, die für Seminare und Events gebucht werden kann, gab's als weiteres Highlight einen atemberaubenden Ausblick über die Landeshauptstadt.

Büros & Ordinationen im Überblick

B&K Ziviltechniker GmbH

Dax Wutzlhofer & Partner Rechtsanwälte GmbH

Endoskopie und Chirurgie Dr. Viktor Bontus

Frauenservicestelle Die Tür

Gastromedics - Zentrum für Leber-, Magen- und Darmgesundheit, Dr. Karoline & Thomas Horvatits

hacon Holding GmbH

IBW GmbH

Kost Burgenland, Koordinierungsstelle AusBildung

Roth . tax - Die Steuerberater

sicher unterwegs, Gesundheitspsychologe Mag. Günter Knessl

ÖZIV Burgenland - Verband für Menschen mit Behinderung

OSG Eisenstadt

Zahnärztin Dr. Ina Mayer