Einladung zur 3. Weinsegnung in St. Georgen

Sobald Pfarrer Lászlo Pál den St. Georgener Wein segnet, darf man „Prost“ statt „Mahlzeit“ oder „Krixikraxi“ sagen, so will es die Tradition. Am Sonntag um 15 Uhr wird dazu vor dem „Alten Presshaus“ am Kirchenplatz 21 traditionellerweise aus dem Buch Sirach gelesen, wo es bei Vers 31 heißt: „Beim Weingelage tadle den Nächsten nicht, verachte ihn nicht wegen seiner Heiterkeit! Sag zu ihm kein schmähendes Wort.“

Nach der Weinsegnung folgt auch die Präsentation der St. Georgener Rebe 2023 und natürlich eine Verkostung von Weinen aus St. Georgen, dazu gibt es kleine Imbisse.