Ein 53-jähriger Lkw-Lenker hat sich am Mittwoch in Eisenstadt vor Gericht verantworten müssen, weil er bei einer Kontrolle einen Beamten bestechen wollte. Einem Polizisten war aufgefallen, dass der Mann eine zweite Fahrerkarte benutzt und somit die Lenk- und Ruhezeiten verfälscht hatte. Der 53-Jährige bot dem Beamten 70 Euro. Das rechtskräftige Urteil lautet zwölf Monate teilbedingt.

Am 5. Mai geriet der Lenker aus Bulgarien bei - wie er sagt - seiner ersten Europafahrt auf der Ostautobahn A4 in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) in eine Kontrolle. Er sei erst kurz als Lkw-Fahrer tätig gewesen, war zuvor Bauarbeiter, erzählte er. Als er mitbekam, dass es aufgrund der zweiten Fahrerkarte nun Probleme geben könnte, habe der Angeklagte etwas gemacht, "was wahrscheinlich in anderen Ländern nicht unüblich ist", meinte Staatsanwalt Roland Koch.

Der 53-Jährige bot dem Polizisten zunächst 20 Euro an, damit er laut Koch "ein Auge zudrückt". "Ich hab ihm den 20er zurückgegeben. Dann hat er seinen Einsatz erhöht", erinnerte sich der Beamte. Auch die 70 Euro habe er ihm "retour geschoben". Der Angeklagte, der sich schuldig bekannte, erklärte, er habe das gemacht, weil er Angst um seinen Job hatte.

"Sie tun so, als wenn es das Normalste auf der Welt wäre. Wie ist es denn so in Bulgarien?", wollte Schöffensenatsvorsitzende Birgit Falb wissen. "In Serbien, in Rumänien ist es gang und gäbe an den Grenzübertrittsstellen, dass man vonseiten der Beamten nach Geld oder Zigaretten sucht. In anderen Ländern fordern die das sogar ein oder erwarten sich, dass im Pass schon der Geldschein liegt", so der 53-Jährige. "Aber in Österreich ist das anders - hoffe ich zumindest. Unsere Beamten sind nicht korrupt", entgegnete ihm Falb.

Der Angeklagte zeigte sich reumütig und entschuldigte sich beim Beamten und beim Gericht für sein Handeln. Außerdem versicherte er, dass er so etwas nie wieder tun werde.

Staatsanwalt Koch beantragte einen Schuldspruch, da der Sachverhalt klar sei. "Er hat auch unumwunden zugegeben, dass das am Balkan - der nicht am Rennweg beginnt, sondern in Hegyeshalom (Ungarn, Grenzübertritt Nickelsdorf, Anm.) - so üblich ist", so Koch. Der Staatsanwalt hielt außerdem fest, dass man mit einer Strafe von sechs Monaten nicht das Auslangen finden werde können - und zwar um zu demonstrieren, dass dies kein Kavaliersdelikt sei.

Dem kam der Schöffensenat nach. Der 53-Jährige wurde wegen versuchter Anstiftung zum Amtsmissbrauch, versuchter Bestechung und Fälschung eines Beweismittels zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe, davon zwei Monate unbedingt verurteilt. Staatsanwalt und Angeklagter verzichteten auf Rechtsmittel. Das Urteil ist daher rechtskräftig. Da sich der Mann zwei Monate in Untersuchungshaft befand, wird er nun enthaftet. Richterin Falb gab ihm noch auf dem Weg: "Kommen Sie nicht auf die Idee, das noch einmal zu machen - in keinem Land". Außerdem riet sie ihm, wieder in seinen alten Beruf als Bauarbeiter zurückzukehren.