204 km/h Höchstgeschwindigkeit: Raser von Polizei gestoppt

Der Fahrzeuglenker fuhr am Sonntagabend auf der B 50 von Neusiedl am See kommend in Richtung Eisenstadt. Dabei überholte er im Gemeindegebiet von Purbach mit weit überhöhter Geschwindigkeit eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Burgenland.

Die höchstgemessene Durchschnittsgeschwindigkeit bei der Nachfahrt auf der Freilandstraße betrug nach Abzug der Messtoleranz 185 km/h. Der gemessene Höchstwert lag dabei bei 204 km/h.

Der Lenker wird bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung angezeigt.