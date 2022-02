Ausgezeichnete Hochzeitsfotos von Fotograf Stefan Mang

Der siebente Austrian Wedding Award ging Ende Jänner erneut über die virtuelle Bühne und zeichnete die wichtigsten Akteure der österreichischen Hochzeitsbranche für ihre besonders kreativen Leistungen aus. Trotz der Corona-Pandemie fanden auch im letzten Jahr rund 34.000 Trauungen in Österreich statt. Und auch in diesem Jahr ging der „Oscar der Hochzeitsbranche“ an den Fotografen Stefan Mang aus Purbach.

In der Kategorie Ambiente konnte sich der Purbacher den Sieg sichern. Den dritten Platz machte er in der Kategorie Brautpaarporträt. Somit kann der Fotograf bereits sieben Preise sein Eigen nennen. Trotz des Erfolgs gibt sich Mang bescheiden: „Es ist natürlich eine schöne Anerkennung und auch ein gewisser Stolz auf die eigene Leistung. Die schönste Auszeichnung ist trotzdem immer noch, wenn jemand Freude mit meinen Fotos hat.

Dennoch hätte ich nie gedacht, dass ich mit der Fotografie Preise gewinne, damit Medien aufmerksam mache und auch Geld damit verdiene.“

„Lebe lediglich meine große Leidenschaft“

Ein Geheimrezept für seinen Erfolg hat der Fotograf nicht. Er lebt lediglich seine große Leidenschaft fürs Fotografieren aus, möchte Erinnerungen und Emotionen zeigen und schaffen. So könne sich der Kunde auch in mehreren Jahren noch die Fotos ansehen, sich an Vergangenes erinnern. Hochzeitsfotos seien das Einzige, das von diesem Tag bleibt und die Erinnerungen am Leben halte. Auf die Frage warum man gerade den Purbacher für eine Hochzeit buchen sollte, antwortet er: „Ich denke, dass mich vielleicht der gewisse eigene Bildstil, den jeder Fotograf entwickelt, von anderen abhebt.“ Und ein bisschen Eigenwerbung darf auch nicht fehlen: „Man sollte mich buchen, wenn mein Bildstil zur eigenen Person passt.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden