Autounfall am Radweg: Lenker alkoholisiert und ohne Führerschein

Heute Nacht fuhr ein 19-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw und einem ebenfalls 19-jährigen Mann als Beifahrer am Radweg von Breitenbrunn in Richtung Purbach. Laut Angaben des Lenkers wollte ein Reh den Radweg überqueren. Beim Versuch auszuweichen überschlug sich der Pkw und kam in einem Weingarten auf dem Dach zu liegen. Die beiden 19-Jährigen Burschen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und alarmierten über den Rettungsnotruf die Einsatzkräfte. Sie wurden durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht. Die Feuerwehr Purbach war mit zehn Personen im Einsatz und führte die Fahrbahnreinigung sowie die Bergung des PKWs durch.

Beim Lenker konnte eine leichte Alkoholisierung festgestellt werden und er war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Die erforderlichen Anzeigen werden erstattet.

