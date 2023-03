Haus am Kellerplatz: „Doch eine Erfolgsgeschichte“

Nachdem Ortschef Harald Neumayer (SPÖ) in der Vorwoche in der BVZ das Haus am Kellerplatz als „unwirtschaftlich“ kritisiert hatte, verteidigt Alt-Bürgermeister Richard Hermann nun sein Herzensprojekt. Das Haus am Kellerplatz sei seiner Ansicht nach nämlich „doch eine Erfolgsgeschichte.“

Nach der „Auflösung des Purbacher Tourismusverbandes im Jahr 2016 durch das Land Burgenland“ seien zwei Angestellte zur Freizeit GmbH gewechselt, „um auch weiterhin unsere Gäste und Betriebe betreuen zu können. Der Verein Stadtmarketing (seit 1999), der auch die Vinothek (seit 2012) betrieben hat, organisierte sämtliche Veranstaltungen, die Purbach so ausgezeichnet und lebenswert gemacht haben.“ Die Freizeit GmbH sei aber auch seit 1987 für Freibad und Seegelhafen zuständig.

„Die anfallende Arbeit von Freizeit GmbH und Stadtmarketing wurde in einer Personalunion geführt“, schildert Hermann. Schließlich habe man die beiden Säulen unter einem Dach versammelt, als Folge der Pensionierung zweier Schlüsselkräfte.

„Wollen wir weiterhin eine Tourismusgemeinde mit hoher Lebensqualität und tollen Angeboten bleiben, oder aus wirtschaftlichen Überlegungen alles zusperren“, fragt der Alt-Bürgermeister und beantwortet sich die Frage selbst: „Purbach kann es sich leisten, weiterhin Geld zu investieren, damit wir eine lebens- und liebenswerte Stadt am Land bleiben.“

