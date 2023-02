Unklare Zukunft für Haus am Kellerplatz

Nach außen wirkt es wie ein Vorzeigebetrieb: Im Haus am Kellerplatz im Herzen Purbachs ist fast immer etwas los, die Vinothek läuft gut. Im Gebäude sind dazu auch noch das Stadtmarketing, das RAMSAR-Zentrum und die Naturpark-Info untergebracht. Doch hinter der Fassade bröckelt es, wirtschaftlich nicht führbar.

110.000 Euro müsse die Gemeinde jährlich zuschießen, erklärt Bürgermeister Harald Neumayer. „Wir sind gerade dabei, das ganze buchhalterisch aufzuarbeiten“, erklärt er der BVZ. Auch hier dürfte in der Vergangenheit nicht alles reibungslos gelaufen sein. Geschäftsführer waren in der Vergangenheit stets Bürgermeister und Amtsleiterin. Im Firmenbuch werden nach wie vor Richard Hermann (ÖVP) und Sabine Schwarz angeführt. Mit dem Amtswechsel hätte Neumayer eigentlich übernehmen sollen. „In dieser Art und Weise“ werde er die Nachfolge aber „sicher nicht“ antreten. Mittlerweile wurde auch ein Rechtsanwalt eingeschalten. „So ist eine ordentliche Übergabe nicht möglich. Ich werde sicher nicht für die Verfehlungen der Vergangenheit persönlich und politisch haften“, so Neumayer entschieden.

„Für den Steuerzahler nicht zumutbar“

Nun seien die Anwälte und Steuerberater am Zug, im nächsten Schritt müsse man sich überlegen, „wie man mit dem Haus am Kellerplatz zumindest eine schwarze Null schreiben kann.“

Zwar sieht der neue Ortschef durchaus auch Stärken des Haus am Kellerplatz. Natürlich sei das Konzept „eine schöne Werbung für Purbach“, aber das rechtfertige noch lange nicht, „dort jährlich über 100.000 Euro hinzutragen.“ Zudem würden davon nur 18 bis 20 Einheimische profitieren, „der Rest sind Auswärtige. Das ist für den Purbacher Steuerzahler nicht zumutbar.“ Das ganze System gehöre „abgeändert und umgedreht. Bei diesen Umsatzmengen werden wir dort nie eine schwarze Null rausschauen.“

Größter Preistreiber sind dabei die Personalkosten, rechnet Neumayer vor. Drei Angestellte, Reinigungspersonal und Instandhaltungskosten von 210.000 Euro jährlich stehen 44.000 verkaufte Flaschen Wein um insgesamt 100.000 Euro gegenüber. Zudem seien noch Schulden der Freizeitbetriebe an die Gemeinde— der diese zu 87 Prozent gehören — ausständig. „Wenn ich in dieser Situation das Amt des Geschäftsführers annehme, kann ich persönlich belangt werden“, schließt er nach der Überschlagsrechnung. Dieses Risiko will der Bauunternehmer nicht eingehen.

„Wenn ich bei einem Freibad 60.000 Euro jährlich investieren muss, ist das in Ordnung. Davon profitieren immerhin die meisten Menschen im Ort. Aber hier ist der Mehrwert für die gesamte Bevölkerung nicht vorhanden, nur für die Winzer.“

Private Vinothek oder Landeskooperation?

Ein denkbares Szenario wäre etwa, dass die Winzer selbst die Vinothek weiterführen und dafür das Gebäude eigenständig mieten. Dazu werde es Gespräche geben, kündigt der Ortschef an. Ebenso kommt für Neumayer, der bei den Gemeinderatswahlen Purbach für die SPÖ eroberte, auch eine Kooperation mit dem Land in Frage. Genauer gesagt mit dem noch ungen Weintourismus Burgenland um Obmann Herbert Oschepp. Hier sei man bereits „am Ausloten der Möglichkeiten. Natürlich gibt es viele Optionen.“

Einen zeitlichen Fahrplan gebe es derzeit noch nicht. „Ich werde mich bemühen, möglichst schnell eine Lösung zu finden“, so Neumayer.

