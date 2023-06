Im Burgenland nahmen über 5.800 Schulkinder am Wettbewerb teil. Die Jury, bestehend aus Peter Menasse, Martina Wimmer, Tom Schwarzmann und Andreas Haiden, kürte Kerem-Halit Baydilek (VS Bad Sauerbrunn), Michael Karlovits, (VS Stadtschlaining), Sarah Habesohn (NMS Neusiedl) und Julian Lehner (Gymnasium Diözese Eisenstadt) zu den Siegern der vier Altersgruppen.

Über 5.000 Schulkinder nahmen am Raiffeisen-Jugendwettbewerb teil. Foto: Foto zVg RLB, Stefan Germershausen